

الدمام 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

دعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، جميع طلاب وطالبات مراحل التعليم العام (حكومي وأهلي)، للمشاركة في مسابقة وزارة التعليم لحفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية للعام 1444هـ.

وأكد تعليم الشرقية أهمية دور مديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات والنشاط الطلابي في تفعيل المسابقة بين أوساط الطلبة، إلى جانب تشكيل فرق للتحكيم من المختصين والمختصات، وإجراء عمليات الفرز والتحكيم وفق الضوابط والمعايير الموضوعية المعلنة.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب والطالبات وتحفيزهم للتنافس على حفظ كتاب الله وتلاوته وحفظ السنة النبوية، وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك لدى الطلاب والطالبات، وتشجيعهم للإقبال على حفظ القرآن وترتيله وحفظ الأحاديث النبوية، حيث إن ذلك يسهم في تعزيز الهوية الإسلامية.

وتتضمن المسابقة مسارات عدة: مسار حفظ القرآن الكريم، ومسار تلاوة القرآن ومسار حفظ السنة النبوية، وتنفذ المسابقة على ثلاثة مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى من مرحلة التنافس داخل الإدارة التعليمية ( الإدارة، مكاتب التعليم، المدارس ) وذلك من 4 رمضان حتى 22 رمضان.

وستنفذ المرحلة الثانية عن بعد في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة بين الطلاب والطالبات المؤهلين من إدارات التعليم في نهاية المرحلة الأولى، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 19 شوال 1444 هـ، حيث يتأهل من هذه المرحلة 70 فائزاً وفائزة في مسار حفظ وتلاوة القرآن الكريم و 30 فائزاً وفائزة من مسار حفظ السنة النبوية للمرحلة الختامية، والتي تنفذ في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة حضورياً يوم 27 شوال 1444 هـ، حيث يتنافس فيها الطلاب والطالبات المتأهلون من المرحلة الثانية على المراكز الخمسة الأولى من كل مسار من كل فرع.

// انتهى //

13:27ت م

0070





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الشرقية يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.