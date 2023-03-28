السعودية اليوم / أمانة منطقة الجوف تضبط 3 مخالفات في منشآت غذائية ببلدية زلوم



سكاكا 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

ضبطت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية زلوم 3 مخالفات في منشآت غذائية بمركز طلعة عمار، خلال الجولات الميدانية اليومية التي ينفذها مراقبو البلدية على الأسواق والمولات والمطاعم والمقاهي والمنشآت التجارية؛ لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية وتطبيق العقوبات الرادعة على المنشآت المخالفة.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، عدم التهاون في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين، مشيراً إلى تواصل الحملات الرقابية على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك.

داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة وتقديم البلاغات والملاحظات من خلال مركز الاتصال الموحد 940 وتطبيق بلدي المتاح على الأجهزة الذكية.

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13:19ت م

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