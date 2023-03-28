السعودية اليوم / فلكية جدة ترصد اقتران القمر بالمريخ اليوم



جدة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

يُرصد قمر رمضان المبارك في طور التربيع الأول اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023م وهي فرصة مثالية للتصوير والتعرف على تفاصيل سطحه.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيشرق قبل الظهر من الأفق الشمالي الشرقي وسيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس وبعد حلول الليل سيكون القمر بالقرب من كوكب المريخ على قبة السماء، حيث سيفصل بينهما حوالي درجتين في منظر مشاهد بالعين المجردة، وسيظل القمر والمريخ في السماء إلى ما بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، علماً بأن هذا الحدث ليس له تأثير على كوكبنا.

وأشار إلى أن هذه العلامات تدل على فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلماً وهذا الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد.

وأضاف أبو زاهرة "بعد ذلك بساعات سيصل القمر لحظة التربيع الأول عند الساعة 05:32 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة ويكون أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر، وخلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلاً من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس".

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12:52ت م

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