السعودية اليوم / أكثر من 250 كشافاً وكشافةً من التعليم ينفذون رحلة 60 ألفَ ساعةٍ تطوعية بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

أطلقت وزارة التعليم أمس، مبادراتها الموسمية خلال شهر رمضان المبارك لخدمة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام من خلال تنفيذ 60 ألفَ ساعةٍ تطوعية خلال شهر رمضان المبارك، لمركز بادر الكشفي بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وقوات أمن الحرم .

وتشمل الخدمات الكشفية جميع مسارات العمل الميداني في المسجد الحرام، وسينفذها أكثر من 250 كشافاً وكشافةً تستهدف خدمة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام وفي ساحاته المختلفة والطرق المؤدية إليه.

وتنطلق الفرق التطوعية المشاركة في مركز "بادر" من بعد صلاة العصر وتستمر في أعمالها حتى منتصف الليل وذلك من خلال برامج ميدانية منها الإسهام في إفطار الصائمين في صحن الطواف من خلال توزيع التمر والقهوة على الصائمين، وإرشاد ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام من خلال المسارات المحددة من قبل قوات أمن الحرم، حيث يتمركز الكشافة عند مداخل صحن الطواف والمسعى؛ للمساعدة في تنظيم وإدارة الحشود مع رجال الأمن ويسهم كذلك المتطوعون في خدمة ضيوف الرحمن من خلال مسارات دفع العربات لكبار السن وذوي الإعاقة ومسار حفظ النعمة وتوزيع الوجبات الجافة وسقيا الماء وعدة مبادرات أخرى مرتبطة بالإرشاد والتوجيه.

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11:57ت م

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