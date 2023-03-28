السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب ولاية لداخ الهندية



نيودلهي 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجات على مقياس ريختر ولاية لداخ في منطقة الهيمالايا بالهند.

وأوضح المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند أن مركز الزلزال يقع على بعد 166 كيلومترا شمال بلدة "ليه"، وعلى عمق 105 كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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11:02ت م

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