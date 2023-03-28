السعودية اليوم / شؤون الحرمين توفر التفاسير وتراجم معاني كلمات القرآن بعدة لغات للقاصدات الناطقات بغير العربية



مكة المكرمة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة المصاحف النسائية، التفاسير الميسرة والتراجم لمعاني كلمات القرآن بعدة لغات للقاصدات الناطقات بغير العربية، وذلك خدمة لهن داخل المصليات النسائية بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت مديرة إدارة المصاحف النسائية مريم بنت نقا السلمي، أنه تم توفير التفاسير الميسرة وتراجم معاني كلمات القرآن بعدة لغات، من أهمها الإنجليزية والأوردية والإندونيسية تيسيرًا وتسهيلًا على القاصدات الغير ناطقات باللغة العربية.

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10:32ت م

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