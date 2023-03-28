السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء



الرياض 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير كذلك على أجزاء من جنوب المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي), كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن نصف متر الى متر ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية تتحول تدريجياً الى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15-30 كم/ساعة وغربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر الى مترين على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

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06:23ت م

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