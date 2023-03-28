السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا يقيم مأدبة إفطار رمضانية



نيروبي 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا خالد بن عبدالله السلمان مأدبة إفطار رمضانية، بحضور معالي وزير الدفاع الكيني آدم دعالي، ورئيس هيئة الأخلاق ومكافحة الفساد طويلب مبارك، وعميد السلك الدبلوماسي سفير دولة إريتريا بيين روسوم، ورئيس مجلس مسلمي كينيا الشيخ حسن أولانودو، ومنسوبي البعثة.

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05:57ت م

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