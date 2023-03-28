شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز يكشف حقيقة اقتراب ضم بيرسي تاو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام رولاني موكوينا المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، بالتعليق على حقيقة التفاوض مع النادي الأهلي، لضم بيرسي تاو.

وقال موكوينا في تصريحات تليفزيونية: أحترم الأهلي وتاو لاعب في المارد الأحمر ولا يصح أن أتحدث معه، لدي علاقة جيدة معه وأعرف امكانياته، وكان لي دور في مسيرته المهنية.

وعن حديثه مع بيرسي تاو: كانت لحظة بين أب وإبن أو أخ أكبر وأصغر، لدينا رابطة من الاحترام والتقدير تربط بيننا، هو أحد اللاعبين الذين سعدت بمشاهدته وهو يتطور ويكبر، وأظهر أداءً رائعًا وكان علي أن أتحدث معه عقب اللقاء وانتظرته لأعبر عن سعادتي بأدائه، هوليس لاعب كرة قدم جيد فقط بل شخصية رائعة.

وواصل: أركز في مباراة القطن أولًا ونؤدي واجبنا بعد عودة اللاعبين من المنتخب ومعرفة المصاب والسليم ونجهز لمواجهة الفريق الكاميروني،وبعد ذلك ننتظر لما سيحدث، الثمانية فرق الذين سيتأهلون جيدين جدًا ويُمكنهم المنافسة.

واختتم: كنا نريد أن نفوز على الهلال، ولكنه فريق جيد جدًا، ويجب أن نكون ممتنين لأنفسنا لأننا حصدنا نقطة من هذا الفريق على ملعبه وتأهلنا من المجموعة، ولا بد أن أشكر الاعبين لأنهم استطاعوا أن يلعبوا في ظروف صعبة وخرجنا من المباراة بنقطة.