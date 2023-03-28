شكرا لقرائتكم خبر تطهير المسجد النبوي وساحاته 5 مرات يوميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة التطهير أعمالها المستمرة لتعقيم وتطهير المسجد النبوي ومرافقه ضمن مهام تطوير الخدمات المقدمة لقاصدي مسجد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ورفع كفاءة العمل وجودته لسائر المسجد النبوي وساحاته.

وأظهرت إحصائية أصدرتها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أنه يتم تطهير المسجد النبوي وساحاته يوميا بمعدل 5 مرات، كما يتم متابعة وتنظيف دورات المياه بمعدل 10مرات يوميا، وتعقيم صناديق الأحذية يوميا 3 مرات إضافة إلى تنظيف وتعقيم 2800 دولاب يوميا خاص بالأحذية.

ولنظافة سجاد المسجد النبوي تعمل 300 مكينة لكنس السجاد و92 مكينة لغسيل الأرضيات تحمل 18,000 لتر من المعقمات الصديقة للبيئة لغسيل أرضيات المسجد النبوي و1500 لتر من المعطرات لأرضيات المسجد النبوي.

وبينت الإحصائية أنه تمت تهيئة 10,000 كرسي مخصصة لخدمة كبار السن.

ويتجلى في ساحات المسجد النبوي عدد من مشاهد خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من خلال ما يقدمه منسوبو الجهات المعنية والفرق التطوعية من جهود للعناية بالمصلين، وبذل كل أشكال الرعاية لهم ليؤدوا العبادات براحة ويسر.

وتشكل الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة والصم وذوي القدرات الخاصة جزءا مهما ضمن أعمال الخطة التشغيلية لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، من خلال تسهيل وصولهم إلى أرجاء المسجد، وتوفير الكراسي والعربات التي تساعدهم في الانتقال إلى الأماكن المخصصة لهم، والصلاة ضمن جموع المصلين، واستقبال المستفيدين وإرشادهم وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة، وتنظيم زيارتهم في الروضة الشريفة.

خدمات التطهير

