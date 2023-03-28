«هدية» توزع مليوني عبوة ماء زمزم وصحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية نحو مليوني عبوة ماء زمزم ومياه صحية، توزع على المعتمرين والمصلين في رمضان، حيث تعمل الجمعية على توزيع عبوات سقيا الماء المبردة على قاصدي الحرمين الشريفين، في عدد من نقاط اتصالها بهم، ابتداء من المنافذ الحدودية، وصولا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطرق مرور الحجاج والمعتمرين وأماكن وجودهم. وأوضح مدير البرامج والخدمات بالجمعية علاء القباص أن الجمعية تجند كل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، ساعية إلى التنوع والابتكار في الخدمات المقدمة لهم بأساليب وطرق إبداعية ومبتكرة، تراعي كل الاشتراطات اللازمة في اختيار المنتج والتغليف والتقديم، إضافة إلى الاختيار الدقيق لمواقع تقديم الخدمات بما يتلاءم مع حاجة ضيوف الرحمن.

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