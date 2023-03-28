توزيع وجبات الإفطار والسحور في المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت شعار «من الوصول حتى الحصول»، تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، عددا من الوجبات الجافة للصائمين على مائدة الإفطار والسحور بالمسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية خالد الشلوي أن وجبات الإفطار توزع على المصلين والمعتمرين والعاملين في المسجد الحرام.

ووزعت الرئاسة 10 آلاف وجبة جافة لضيوف الرحمن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، فيما أوضح وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة عادل الأحمدي أن الوكالة تعمل ضمن خطة موسم رمضان المبارك من خلال تفعيل دور الإدارات المنضوية تحت مظلة الوكالة المتواجدة في المواقع الخارجية.

وبين أنه وزعت 10 آلاف وجبة جافة بين فطور وسحور، و12,000 حقيبة و5000 مصحف وكتيب منذ بداية رمضان.

حللتم أهلا

من جهة أخرى أطلقت الرئاسة مبادرة «حللتم أهلا» للموسم الثاني في محطة القطار ومطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وأوضحت وكيلة الرئيس العام للشؤون الإعلامية والعلاقات العامة والمعارض النسائية ندى المالكي، أن الاستقبال لضيوف الرحمن يأتي في إطار الخطة المعتمدة التي تحرص في المقام الأول على توفير سبل الراحة لضيوف الرحمن، حيث يتم الترحيب بضيوف الرحمن في محطات قطار الحرمين بكل حفاوة، وتقديم مجموعة من الهدايا التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

الثقافة الرمضانية

كما بدأت الرئاسة ممثلة في وكالة المكتبات والشؤون الثقافية أمس، برنامجها الثقافي الرمضاني في مكتبة المسجد الحرام تحت عنوان «أمسيات رمضانية».

وسيتضمن البرنامج عددا من اللقاءات والندوات العلمية والثقافية؛ بهدف زيادة التحصيل المعرفي لدى قاصدي المسجد الحرام.

كما أقيمت أولى الأمسيات بين جنبات مكتبة المسجد الحرام بعنوان «عليكم بسنتي» وقدمها الدكتور إبراهيم بن عبدالمجيد البركاتي، وتضمنت الجلسة جوانب عدة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه المتبعة، لا سيما في رمضان.

المعرض الرمضاني

