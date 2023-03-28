تهيئة ممرات مشاة وملاعب رياضات متنوعة بأحياء العاصمة المقدسة

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وتنتشر هذه المرافق في نواحي مكة المكرمة وأحيائها ومخططاتها السكنية والمحافظات التابعة لها، مع إجراء الصيانة اللازمة لها على مدار العام، وذلك في إطار رؤية شاملة لتلبية احتياجات النمو العمراني الذي تشهده العاصمة المقدسة ومحافظاتها من المشروعات البيئية والترفيهية، وتعزيز المحافظة على المرافق العامة.
وتعمل الأمانة على تطوير هذه الأماكن بشكل دوري ومستمر على مدار العام، وبما يسهم بشكلٍ كبير في إعطاء صورة حضارية جميلة لمكة المكرمة وتحسين جودة الحياة، وذلك ضمن خطتها لأنسنة المدن وبرنامج جودة الحياة، وكذلك للإسهام في مبادرة «السعودية الخضراء» واستجابة لرؤية السعودية 2030.
وأكد مساعد وكيل أمين العاصمة المقدسة المهندس فهد البشري أن الأمانة حريصة على تنظيم الأنشطة الرياضية التي تهم الشباب في المقام الأول؛ بهدف تنشيط الحركة الرياضية بين فرق الأحياء بالمحافظة واحتواء الشباب وإفادتهم بما يعود عليهم بالنفع واكتشاف المواهب الرياضية، لافتا أن الهدف من ذلك هو تحسين جودة الحياة من خلال أنسنة المدن وتهيئة البنى التحتية للنشاطات الرياضية في أحياء مكة ومحافظاتها المختلفة.
أهم الأهداف
- تنشيط الحركة الرياضية بين فرق الأحياء بالمحافظة
- احتواء الشباب وإفادتهم بما يعود عليهم بالنفع
- اكتشاف المواهب الرياضية
- تحسين جودة الحياة من خلال أنسنة المدن
- تهيئة البنى التحتية للنشاطات الرياضية بالأحياء
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