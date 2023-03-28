إعلان نتائج المتقدمين لوظائف مراقبي مساجد بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة أمس في إعلان نتائج وظائف المراقبين، وذلك خلال إشعار المتقدمين المقبولين على وظائف العقود، عبر خلال رسائل نصية على أرقامهم المسجلة بالنظام. وشمل إعلان وظائف العقود منطقة مكة المكرمة وجميع المحافظات التابعة لها، ودعا فرع الوزارة المقبولين إلى مراجعة مقره في حي النزهة بالعاصمة المقدسة، وذلك حسب الموعد المحدد للمتقدم.

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