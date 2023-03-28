ضبط معمل للتبغ داخل سكن عمال في جدة

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وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أن فرق الرقابة تمكنت من ضبط معمل لإنتاج المعسل داخل سكن عمال، حيث عثر في الموقع على 100 كرتون لسجائر بلا أختام ضريبية، إضافة لمكائن تعبئة وتغليف، ومواد لتحضير المعسل غير صالحة للاستهلاك، فضلا عن مطبوعات ورقية تحمل أسماء لعلامات تجارية تم ضبطها.
وأضاف أن عملية الرصد شملت نحو 5 آلاف عبوة نكهات معسل و20 ألفا من الأكياس تحمل أسماء تجارية، مشيرا إلى أنه صودرت وأتلفت الكميات المضبوطة بمشاركة الجهات المعنية، وأغلق الموقع واستكملت الإجراءات النظامية.
إلى ذلك رصدت الأمانة خلال الأيام الأولى من رمضان عددا من مخالفات البسطات العشوائية بنطاق بلدية جدة الجديدة، وذلك ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.
وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة حيدر آل حابس أن الفرق الرقابية نفذت جولات مكثفة مع بداية الشهر لمكافحة البيع الجائل والبسطات الرمضانية في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها، حيث تمكنت البلدية من رصد 18 بسطة عشوائية.
المضبوطات
- 7 أطنان من المعسل مجهولة المصدر
- 100 كرتون سجائر بلا أختام ضريبية
- مكائن تعبئة وتغليف
- مواد لتحضير المعسل غير صالحة للاستهلاك
- مطبوعات ورقية تحمل أسماء لعلامات تجارية
- 5 آلاف عبوة نكهات معسل
- 20 ألفا من الأكياس تحمل أسماء تجارية
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