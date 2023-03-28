خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 257 قاضيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره الكريم بترقية وتعيين 257 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي. وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء. وسأل المولى - عز وجل - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل. إلى ذلك تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا، إلى جانب بحث أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار. كما جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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