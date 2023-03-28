بيلاروسيا تدعم ترشيح المملكة لاستضافة إكسبو 2030

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وجاء الإعلان الرسمي من الجانب البيلاروسي خلال اجتماع عقده وزير خارجية بيلاروسيا سيرغي آلینیك، مع السفير فوق العادة والمفوض لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية روسيا الاتحادية وبيلاروسيا عبدالرحمن الأحمد.
وشهد الاجتماع مباحثات شملت القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وفي مقدمتها أهمية تطوير الحوار السياسي واستطلاع آفاق تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية بين البلدين.
وشدد آلینیك على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ونقل إلى السفير الأحمد قرار حكومته دعم ملف ترشيح استضافة الرياض لإكسبو 2030.
وأعرب الجانبان عن ثقتهما في أن الرياض ستكون مكانا مثاليا لتنظيم الحدث، مع تأكيد استعداد بيلاروسيا للمساهمة في إنجاح جهود التحضير له.
وتتنافس الرياض بعد تقديم ملف ترشيحها، في سبتمبر الماضي، مع 3 مدن أخرى، حيث رشح المكتب الدولي للمعارض - مقره العاصمة الفرنسية باريس مدنا في 4 دول لاحتضان الحدث المهم.
وتقام معارض إكسبو الدولية منذ عام 1851، وتشكل أكبر منصة عالمية لبناء الشراكات بين مختلف دول العالم وعرض أحدث الإنجازات والتقنيات والاحتفاء بالقيم الثقافية التي تجمع الإنسانية.
4 مدن تخوض المنافسة:
- الرياض - المملكة العربية السعودية
- بوسان - كوريا الجنوبية
- روما - إيطاليا
- أوديسا - أوكرانيا
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