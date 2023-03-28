أجواء رمضانية تخفف مشاعر حنين الطلاب السعوديين بأمريكا

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وأكد عدد من رؤساء الأندية من مختلف الولايات على حرص الأندية من خلال هذه الفعاليات على مشاركة الطلاب والطالبات أجواء هذا الشهر الكريم لتخفيف مشاعر الحنين للوطن ولعائلاتهم.
وأشاروا إلى أن الأندية تركز كثيرا على الجانب الاجتماعي من خلال تنظيم مآدب الإفطار، واللقاءات الأسبوعية بعد صلاة التراويح كما تدعو الطلاب من مختلف الثقافات للتعرف على ثقافة زملائهم خلال هذا الشهر الكريم.
وبينوا أن هناك نشاطات وفعاليات رمضانية متنوعة تقيمها النوادي الطلابية السعودية من ضمنها الليلة الرمضانية السعودية، وبطولات كرة القدم والطائرة، ومسابقات ختم القرآن الكريم، والمسابقات الثقافية، وفعاليات القرقيعان للأطفال.
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