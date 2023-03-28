أمطار مستمرة على عدة مناطق والدفاع المدني يدعو للحيطة

من جانبها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة.
وشددت المديرية على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والمستنقعـات المائية والأودية والسدود، والالتزام بالتعليمات المعلنة على وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
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