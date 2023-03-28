أمطار مستمرة على عدة مناطق والدفاع المدني يدعو للحيطة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق الباحة، وعسير، وجازان ونجران، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

من جانبها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة.

وشددت المديرية على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والمستنقعـات المائية والأودية والسدود، والالتزام بالتعليمات المعلنة على وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.