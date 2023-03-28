

وارسو 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح مساء أمس، مأدبة إفطار رمضانية ، حضرها معالي وزير خارجية جمهورية بولندا الدكتور زبيغنيف راو، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية المعتمدين في وارسو ومفتي الديار البولندية و رئيس المراسم بوزارة الخارجية البولندية، وعدد من المسؤولين والإعلاميين البولنديين، وأعضاء السفارة والملحقية العسكرية في وارسو والطلبة السعوديين الدارسين في بولندا.

// انتهى //

04:34ت م

0038





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بولندا يقيم مأدبة إفطار رمضاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.