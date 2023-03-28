السعودية اليوم/ انطلاق مبادرة التدريب النسائي للصيانة الأولية للسيارات بالحدود الشمالية



عرعر 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

انطلقت أمس مبادرة التدريب النسائي للصيانة الأولية للسيارات، التي نظمتها إدارة التدريب التقني والمهني بالحدود الشمالية، ‏بحضور مدير عام التدريب بالمنطقة المهندس حسن السليم، وذلك بكلية التقنية للبنات في عرعر.

وتهدف المبادرة التي تستمر أسبوعين إلى معرفة أدوات السلامة والعدد المستخدمة بالمركبات، وأنواع السوائل في السيارات، والبنزين والفلاتر، ونظام الفرامل وبطانات الاحتكاك، وأنواع الإطارات المستخدمة في السيارات، والدوائر الكهربائية في السيارة، وبطارية السيارة والأنوار، ودائرة التبريد بالمحرك، إضافة إلى تطبيق عملي في فحص السوائل، وتغيير الزيت، وفحص الإطارات.

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04:16ت م

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