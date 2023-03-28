شكرا لقرائتكم خبر عن مودريتش يصدم ريال مدريد قبل مواجهة الكلاسيكو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، قد توجه إلى مدينة الرياض خلال الساعات القليلة الماضية، تمهيدا لإتمام عملية إنتقاله إلى النصر السعودي، إستغلالا لفترة التوقف الدولي الحالية.

وأضافت التقارير، أن هناك حالة من الإستياء داخل ريال مدريد، بسبب آختيار اللاعب التوقيت للتفاوض حول رحيله، لا سيما أن ابفريق المدريدي مقبل على مواجهة مصيرية وصغبة، فى إياب الدور قبل النهائي لكأس الملك، أمام الغريم التقليدي برشلونة.

هذا وما زالت المفاوضات بين النصر ومودريتش قائمة ولم يتم حسمها لصالح الفريق السعودي، بل أن ذاهب للإستماع إلى عرض الفريق العالمي، والذي من المتوقع أن يفوق عرض مدريد وراتبه الحالي مع النادي الملكي.

ولكن أصبح اللاعب قريبا للغاية من الإنتقال إلى النصر، بعدما فتح الباب أمام هذا الإنتقال، خاصة أن المقابل المادي لن يكون عائقا فى هذه الصفقة أمام الفريق السعودي.



موعد مباراة الكلاسيكو القادمة

ومن المقرر أن يستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد 5 أبريل القلدم، فى إياب الدور قبل النهائي من كأس ملك إسبانيا، وتنطلق المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن برشلونة قد تفوق على ريال مدريد فى مواجهة الذهاب بالسنتياجو برنابيو، والتى أنتهت بتفوق الفريق الكتالوني بهدف نظيف.