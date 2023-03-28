شكرا لقرائتكم عدد ساعات اليوم ستكون 25 ساعة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح عالم الفلك د. نضال قسوم، أن القمر يبتعد عن الأرض تدريجيًّا وهذا يبطئ من دوران الأرض حول نفسها، مشيرًا إلى أنهما يؤثران بالفعل على بعضهما.

وتابع خلال لقائه في برنامج الليوان على قناة روتانا خليجية، أن هناك تفاعلًا جاذبيًّا بين الاثنين، والقمر كان أقرب إلينا بكثير قبل حوالي 4 مليار سنة، حيث كان اليوم– الآن 24 ساعة- حوالي 8 ساعات، وكانت الأرض تدور حول نفسها بسرعة أكبر، والقمر يبتعد، كل واحد يؤثر على الثاني، القمر صار يتباطأ والأرض صارت تتباطأ إلى أن صار القمر هذا له وجه واحد دائمًا يرينا نفس الوجه لا نرى ظهره إطلاقًا.

مد جذري

أضاف: مع هذا التفاعل الجاذبي المسمى بـ مد جذري، الاثنان يبطئان بعضهما بعضًا ويبتعدان عن بعهما تدريجيًّا ببضعة سنتيمترات كل سنة حوالي 4 سنتيمتر.

ولفت عالم الفلك إلى أنه بعد 100 أو 200 عام، قد يصل اليوم إلى 25 ساعة.