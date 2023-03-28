شكرا لقرائتكم تبرعات حفر الآبار قد تصل إلى جهات إرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر المحامي والمستشار القانوني أسامة القحطاني، من خطورة التبرعات لجهات مجهولة، موضحًا أن الأمر قد يصل إلى تورط المتبرع في قضايا إرهابية.

وقال القحطاني خلال لقائه على قناة العربية: إن الكثير من التبرعات لجهات مجهولة ذهبت في غير مواضعها لإرهاب مثلًا أو لغسيل أموال أو فساد شخصي، وهناك قصص كثيرة جدًّا وناس ليس لهم علاقة لا بالإرهاب ولا بغيره.

وأردف: أعرف شخصيًّا فردًا تم سجنه بسبب علاقة القرابة تبرع بمبلغ ما ولأن الأموال ذهبت لأعمال إرهابية تم الزج به في السجن.

تغيب عنها الرقابة

ولفت المستشار القانوني إلى أن تبرعات حفر الآبار تغيب عنها المتابعة ومن يقوم عليها مجهولون، مضيفًا: لا يوجد آلية للتحقق إلا من جهة رسمية والكثير من الأموال أسيء استغلالها ولم تنفذ على أرض الواقع.

وأكد القحطاني أن هناك مشكلة في الوعي تجاه خطر التبرعات المشبوهة.