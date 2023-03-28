شكرا لقرائتكم عبدالله الفوزان: الوزراء يعملون 18 ساعة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال عبدالله الفوزان، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة KPMG: إن منظومة الحكومة تعمل بطريقة مختلفة تمامًا في ظل رؤية 2030، موضحًا أنه يقدم خدماته في مجال الاستشارات، ويتمنى استكمال مسيرته.

ولفت الفوزان خلال لقائه مع برنامج ذات على قناة السعودية، إلى أن العمل الحكومي أصبح أصعب من العمل الخاص، مشيرًا إلى أن الوزراء يعملون 18 ساعة في ظل برامج رؤية السعودية 2030.

شغفه بالابتكار

وفيما يخص نشأته وشغفه، ذكر الفوزان أن الحارة شكلت جزءًا من شخصيته، وأنه اكتشف شغفه إلى الابتكار عن طريق لعبه في الحارة مع الأطفال.

وأضاف: أن انتقاله من الخرج إلى حي عليشة في الرياض، كان نقلة نوعية في حياته، لافتًا إلى أن هذه الفترة كانت جميلة جدًّا في حياته.

وأشار إلى أن مقولة والده: إن بلغ الغلام 20 عامًا وما ينطح الموجبات لا تبكيه إن قيل حي أو قيل مات، تركت أثرًا كبيرًا في حياته، وأن والده تكفل بسفر 250 عاملًا إلى بلادهم خلال حرب الخليج.

وأوضح الفوزان أنه اكتشف شغفه بعلم المحاسبة، عند التحاقه بالقسم التجاري بثانوية اليرموك الشاملة، متابعًا: بمجرد دراستي للمحاسبة عرفت أن عندي شغف العمل في التجارة.