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ولي العهد يُجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس مجلس الوزراء العراقي

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الرياض - محمد الوسيري - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، بدولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

بحث سبل التعاون

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب بحث سبل التعاون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي.

كما جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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