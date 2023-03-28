شكرا لقرائتكم التعليم عن بعد اليوم في مدارس محايل عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم محافظة محايل عسير، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ حرصًا على سلامة الجميع.

وقالت إدارة تعليم محايل عسير، عبر موقع تويتر: إنه حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي ومنسوبات التعليم، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي اليوم الثلاثاء، لجميع مدارس ومكاتب التعليم بـ تعليم محايل عسير.

الحالة الممطرة الـ15

في وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة الخامسة عشرة بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، على أجزاء من الشرقية وأقصى جنوب منطقة الرياض، وعلى أجزاء من عسير وجازان والباحة.

وتابع: وعلى ‎الربع الخالي تمتد إلى أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن مع رياح نشطة إلا أن يصرفها الله.

الطقس المتوقع

كما أعلن مركز طقس العرب أن آخر القراءات الجوية والناتجة عما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، توقعت تعمق الهواء البارد في طبقات الجو العليا على أجواء المملكة، ليتزايد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على أجزاء مختلفة من الشرقية والوسطى وبعض المناطق الغربية وتتسبب بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة، وجريان الوديان والسيول في بعض المناطق.