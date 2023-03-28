شكرا لقرائتكم حافلات الرياض بلا ركاب في وقت الذروة ومواطنون يكشفون عن السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، تجربة ركوب الحافلات في منطقة الرياض، حيث بدت خالية تمامًا من الركاب في وقت الذروة، وسط تفاعل من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وسألت القناة المتابعين عبر موقع تويتر، هل خضت تجربة ركوب الحافلة؟

من جانبه، قال محمد بن عبدالرحمن القاضي المهتم بالقطاع السياحي: إن أغلب الحافلات تسير على الطرق المزدحمة بالسيارات دون تخصيص مسارات خاصة بها، وفي هذه الحالة فإن استخدام السيارات للتنقل هو أسرع بكثير وأسهل من ركوب الحافلة.

واقترح القاضي حلًّا لمعالجة زحمة الرياض ودفع الناس لاستخدام وسائل النقل الأخرى، من خلال تخصيص مسارات خاصة بالحافلات فقط وتسير دون أن تضطر إلى التوقف في زحمة السير وتصل في الأوقات المحددة دون تأخير.

في غضون ذلك، علق فهد قائلًا: المفروض لمدة ستة شهور مجاني حتى تتعود الناس وبعدها يفرض رسوم على الركاب تحياتي.

ولفت فهد الأمير إلى أماكن تواجد الخدمة، مشيرًا إلى أنه لا تخدمه ولا تخدم الحي الذي يقطن به، حيث قال: لأنها لا تخدمني ولا تخدم الحي الذي أتواجد به للأسف تم خدمة الأحياء التي تقطنها العمالة فقط.

مواعيد شهر رمضان

من جانب آخر، أعلن مشروع حافلات الرياض عن أوقات عمل الحافلات خلال شهر رمضان المبارك.

وقال مشروع حافلات الرياض عبر حسابه بموقع “تويتر”: إن الحافلات تعمل خلال رمضان من الساعة 7:30 صباحًا وحتى الساعة 3:30 صباحًا.

15 مسارًا

وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، قد أعلنت، إطلاق المرحلة الأولى من خدمة “حافلات الرياض”، ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وتتضمن هذه المرحلة تشغيل أكثر من 340 حافلة تخدم الركاب عبر 633 محطة ونقطة توقف، وتشمل 15 مسارًا ضمن مسارات شبكة “حافلات الرياض” والبالغ إجماليها 86 مسارًا.

ومن أبرز المسارات المهمة: مركز النقل- جامعة الملك سعود، مركز النقل- ديراب، البطحاء- دلة لتعليم القيادة، السليمانية- مستشفى الحرس الوطني، البطحاء- الصناعية الجديدة، والبطحاء- خالد بن الوليد.

وبحسب الهيئة، تعمل حافلات الرياض بتكلفة 4 ريالات للرحلة الواحدة صالحة لمدة ساعتين تبدأ من أول تسجيل دخول على إحدى الحافلات أو من خلال تفعيل التذكرة عبر التطبيق.