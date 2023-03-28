شكرا لقرائتكم قلوب آمنة مطمئنة في صلاة التراويح بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت لقطات مصورة من داخل المسجد النبوي، نشرتها وكالة شؤون المسجد النبوي على موقع تويتر، الأجواء الروحانية للمصلين خلال أداء صلاة التراويح.

توافد المصلين

توافدت أعداد المصلين منذ وقت باكر لأداء الصلاة في المسجد النبوي، وذلك لأداء صلاة التراويح وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التي ساهمت في إتمام المناسك بكل يسر وسهولة، حيث استعدت الرئاسة بتجهيز المصليات وتخصيص المسارات وتنظيم الإدارات العاملة ليؤدي المصلون صلاتهم في أجواء آمنة وصحية تمكنهم من أداء صلواتهم بكل يسر وسهولة.