«موهبة» تبدأ التسجيل في 173 برنامجا إثرائيا بـ18 مدينة

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وبينت «موهبة» - في بيان لها - أن البرامج الإثرائية الأكاديمية الحضورية ستقام في 18 مدينة داخل المملكة، متضمنة 36 وحدة إثرائية، فيما ستشمل البرامج التي ستعقد افتراضيا على 16 وحدة إثرائية، مفيدة بأن البرامج الإثرائية البحثية الحضورية ستعقد في 5 مدن، هي (الرياض - جدة - الدمام - الظهران - الأحساء)، بمشاركة 340 طالبا وطالبة، بينما يشارك بالبرامج التي ستعقد عبر الاتصال المرئي 60 طالبا وطالبة.
وأكدت أن البرنامج الإثرائي الأكاديمي يشمل الجانب العلمي والمهاري، لتعزيز مهارات الطلاب الشخصية والاجتماعية، وإكسابهم مهارات القرن الـ21، وإثراء حصيلتهم المعرفية، ورفع الكفاءة والاستعداد، وبناء الخبرات العلمية والعملية، وتحدي قدراتهم.
كما يراعي جوانب التأهيل والتدريب للطلاب، على أيدي مدربين وأكاديميين خضعوا لدورات مستمرة وبرامج متطورة، تواكب أفضل التقنيات والعلوم، وطرق التعليم المباشرة والافتراضية، لإيصال المعلومات، وتوفير بيئات مناسبة للإبداع والتعلم والتحفيز.
ويهدف برنامج موهبة الإثرائي البحثي، إلى تعريف الطلاب بأساسيات البحث العلمي وأخلاقياته، وما ينتج من ملكية فكرية، إضافة إلى المهارات المتعلقة به، ويتميز البرنامج بالاستثمار في الطلاب خلال المرحلة الدراسية، استعدادا للدخول في المجال البحثي، ومساعدتهم في تحديد المسار العلمي في مرحلة متقدمة، لوضع أهدافهم المستقبلية.
برامج موهبة
- البرامج الإثرائية الحضورية تقام في 18 مدينة
- تتضمن 36 وحدة إثرائية
- البرامج التي ستعقد فتراضيا تتضمن 16وحدة إثرائية
- البرامج الإثرائية البحثية الحضورية ستعقد في 5 مدن
- (الرياض - جدة - الدمام - الظهران الأحساء)
- بمشاركة 340 طالبا وطالبة
- يشارك بالبرامج التي ستعقد عبر الاتصال المرئي 60 طالبا وطالبة
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