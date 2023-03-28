برامج لتعزيز الوعي الرقمي بجامعة الملك خالد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز الوعي الرقمي لدى أفراد المجتمع، دشنت جامعة الملك خالد، ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، سلسلة برامج تقنية توعوية وتثقيفية خلال رمضان. تتناول البرامج مجالات وموضوعات عدة أبرزها «الأمن السيبراني في رحلة التحول الرقمي»، و»الواقع الافتراضي والمعزز والعالم الافتراضي»، وبرنامج «الذكاء الاصطناعي»، وبرنامج «الثقة والهوية الرقمية»، وبرنامج Blockchain. يذكر، أن هذه البرامج تأتي في إطار مشروع «مبادرون 4»، الذي تقدمه الجامعة على مدى 5 أشهر، إذ انطلقت برامجه مع مطلع رمضان المبارك، وتستمر حتى نهاية محرم المقبل.

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