شكرا لقرائتكم خبر تبرع ينهي معاناة 5 مواطنين من أمراض القصور العضوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء في أول أسبوع من رمضان الجاري، على موافقة للتبرع بأعضاء متوفى دماغيا يبلغ من العمر 22 عاما، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وأنقذ المتبرع المتوفى حياة مواطن يبلغ من العمر 59 عاما، بإجراء عملية زراعة قلب له بالمدينة الطبية، وحياة مواطن آخر يبلغ من العمر 56 عاما بزراعة الرئتين له بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، إلى جانب إنقاذ حياة مواطن ثالث يبلغ من العمر 62 عاما، وإنهاء معاناته مع القصور الكبدي الحاد، وذلك بإجراء عملية زراعة كبد له بالمدينة الطبية.

كما أنهت الموافقة بالتبرع بأعضاء المتوفى المذكور دماغيا معاناة مواطنين اثنين آخرين مع مرض القصور الكلوي الحاد، بعد زراعة إحدى الكليتين لمواطنة تبلغ من العمر 34 عاما بالمدينة الطبية، وزراعة الكلية الأخرى لمواطن آخر يبلغ من العمر 60 عاما بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض.

وأوضح المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي، أن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية، وبما يضمن عدالة التوزيع حسب الأولويات الطبية للمرضى، لافتا إلى أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية.

وعبر القوفي عن عظيم امتنانه وتقديره لعائلة المتوفى، التي آثرت التبرع بأعضائه، وأن تهب حياة جديدة لهؤلاء المرضى، داعيا الله سبحانه أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته.