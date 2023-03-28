نصائح طبية لمرضى الكلى في رمضان

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ونصحت المدينة مرضى الفشل الكلوي الحاد بعدم الصيام؛ وذلك لأنه قد يؤدي لتدهور وظائف الكلى وازدياد معاناتهم، في حين أكدت إمكانية الصيام بشكل عام لمرضى الكلى المزمن من الدرجة الأولى والثانية، مع الالتزام بنصائح أطبائهم واختصاصي التغذية فيما يتعلق بالأدوية والنظام الغذائي وكمية السوائل المنصوح بها (الماء وغيره من السوائل) وكذلك كمية الأملاح المسموح بها.
وأشارت إلى أن مرضى الكلى المزمن من الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة يغلب عدم سماح أطبائهم لهم بالصيام، وذلك خشية المضاعفات والإرهاق واحتمال حدوث الإعياء أثناء الصيام، فيما نوهت بإمكانية صيام مرضى الغسيل الدموي، فيمكن للمريض صيامه إن أذن له الطبيب المشرف عليه ولم يجد مشقة وإعياء بسبب الصيام، وعلى المريض في هذه الحالة أن يؤخر السحور إلى ما قبل الفجر بوقت قليل، ويأخذ أدويته حسب توجيهات طبيبه.
أبرز النصائح
- عدم التعرض للشمس زائدة الحرارة
- ترك التدخين
- تناول الطعام الصحي غير الضار المؤذي للجسم
- تجنب الوجبات السريعة والأطعمة زائدة الملوحة والمشروبات الغازية
- الالتزام بمتابعة علاجات الضغط والسكر المصاحبة
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