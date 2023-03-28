شكرا لقرائتكم خبر نصائح طبية لمرضى الكلى في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز الملك فهد للكلى نصائح عامة لمرضى الكلى، وذلك فيما يتعلق بالنظام الغذائي خلال رمضان المبارك، لافتة إلى أن كل مريض كلى يعد حالة خاصة بذاتها، ويجب أن يأخذ المشورة من طبيبه الخاص المشرف عليه في عيادة الكلى، فيما يتعلق بالعلاجات الدوائية وصيامه أوعدم صيامه، وكذلك أخذ المشورة من اختصاصي التغذية الخاص به.

ونصحت المدينة مرضى الفشل الكلوي الحاد بعدم الصيام؛ وذلك لأنه قد يؤدي لتدهور وظائف الكلى وازدياد معاناتهم، في حين أكدت إمكانية الصيام بشكل عام لمرضى الكلى المزمن من الدرجة الأولى والثانية، مع الالتزام بنصائح أطبائهم واختصاصي التغذية فيما يتعلق بالأدوية والنظام الغذائي وكمية السوائل المنصوح بها (الماء وغيره من السوائل) وكذلك كمية الأملاح المسموح بها.

وأشارت إلى أن مرضى الكلى المزمن من الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة يغلب عدم سماح أطبائهم لهم بالصيام، وذلك خشية المضاعفات والإرهاق واحتمال حدوث الإعياء أثناء الصيام، فيما نوهت بإمكانية صيام مرضى الغسيل الدموي، فيمكن للمريض صيامه إن أذن له الطبيب المشرف عليه ولم يجد مشقة وإعياء بسبب الصيام، وعلى المريض في هذه الحالة أن يؤخر السحور إلى ما قبل الفجر بوقت قليل، ويأخذ أدويته حسب توجيهات طبيبه.

أبرز النصائح

