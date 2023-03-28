القبض على 27 شخصا لارتكابهم مخالفات رعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي على 27 مخالفا لنظام البيئة، (21 مواطنا، و6 سودانيين)، ارتكبوا مخالفات رعي 629 متنا من الإبل، و426 رأسا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدا أن عقوبة مخالفة الرعي 500 لكل متن من الإبل، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 لكل رأس.

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