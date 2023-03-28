توعية طلاب وطالبات المدارس بتهديدات الأمن السيبراني

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وتسعى الوزارة من تفعيل هذه الحملة في المدارس إلى تثقيف الطلبة وأولياء الأمور حول مخاطر وتهديدات الأمن السيبراني المتنوعة، حيث إن الطلاب والطالبات يقضون أوقاتا طويلة على الإنترنت للدراسة أو اللعب، وكذلك توعية المجتمع التعليمي بطرق الوقاية منها، من خلال التعريف بمفهوم الأمن السيبراني، وإبراز الممارسات السيبرانية الخاطئة، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية.
وتأتي حملة «أنت في الإنترنت» امتدادا لدور وزارة التعليم وجهودها في توعية الطلبة وأولياء الأمور والأسر، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وبناء ثقافة سيبرانية لدى منسوبي الوزارة بكافة قطاعاتها، إضافة إلى الحد من التهديدات السيبرانية.
أهداف الحملة:
- توعية الطلاب والطالبات بتهديدات الأمن السيبراني.
- حماية قطاع التعليم من المخاطر السيبرانية.
- تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني.
- تثقيف الطلبة وأولياء الأمور حول المخاطر والتهديدات.
- توعية المجتمع التعليمي بطرق الوقاية منها.
- التعريف بمفهوم الأمن السيبراني.
- إبراز الممارسات السيبرانية الخاطئة.
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