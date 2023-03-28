توعية طلاب وطالبات المدارس بتهديدات الأمن السيبراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف التوعية بتهديدات الأمن السيبراني، دشنت وزارة التعليم أمس حملة «أنت في الإنترنت»، وهي أولى الحملات التوعوية للوزارة حول الأمن السيبراني الموجهة للطلاب والطالبات في التعليم العام، لتسليط الضوء على أبرز السلوكيات التي تساعد في حماية قطاع التعليم من المخاطر السيبرانية، بما يسهم في تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني.

وتسعى الوزارة من تفعيل هذه الحملة في المدارس إلى تثقيف الطلبة وأولياء الأمور حول مخاطر وتهديدات الأمن السيبراني المتنوعة، حيث إن الطلاب والطالبات يقضون أوقاتا طويلة على الإنترنت للدراسة أو اللعب، وكذلك توعية المجتمع التعليمي بطرق الوقاية منها، من خلال التعريف بمفهوم الأمن السيبراني، وإبراز الممارسات السيبرانية الخاطئة، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية.

وتأتي حملة «أنت في الإنترنت» امتدادا لدور وزارة التعليم وجهودها في توعية الطلبة وأولياء الأمور والأسر، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وبناء ثقافة سيبرانية لدى منسوبي الوزارة بكافة قطاعاتها، إضافة إلى الحد من التهديدات السيبرانية.​

أهداف الحملة:

