السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس جامعة أم القرى



جدة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، رئيس جامعة أمِّ القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب.

واستمع سمو نائب أمير المنطقة إلى شرح عن أعمال الجامعة وفي مقدمتها الهيكلة الأكاديمية والإدارية، والتي أسفرت عن تحديث واستحداث ما يزيد عن 96 برنامجاً علمياً، تقدم لها أكثر عن 23 ألف طالب وطالبة، كما أعدت الجامعة خطتها الإستراتيجية وهويتها البصرية، ونُفذت قرابة 40 لقاءً وحلقة نقاش، نتج عنها 15 برنامجًا و92 مبادرة.

كما اطلع سموه على إنجازات الجامعة التعليمية والبحثية والإدارية والمجتمعية، ومنجزات شركة وادي مكة للتقنية، وتشكيل الجامعة للمجلس التَّأسيسي للنظارة على أوقاف الجامعة، وأبرز الإنجازات التي حققها طلبة الجامعة، وحصول الجامعة على المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الألعاب البارالمبية 2022م المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وتحقيق لجائزةBlackboard Catalyst Award للتدريب والتطوير المهني على مستوى العالم، وتحقيقها المركز الأول في مسابقة "أولمبياد التَّمريض"، وتحقيق جائزة الأمير عبدالله الفيصل في دورتها الثالثة عن موسوعة جامعة أم القرى الإلكترونية للشعر العربي ضمن أفضل مبادرة لخدمة الشعر العربي، وفوز الجامعة بجائزة مكَّة للتَّميُّز عن مسار (التَّميُّز العلميّ والتّقني)، وفوزها بالمركز الثَّاني في جائزة الأمير خالد الفيصل للغة القرآن الكريم ضمن مسار الرِّيادة العلميَّة، إضافة إلى حصولها على المركز الثالث في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي "مسار تفعيل العمل التطوعي لعامين على التوالي"، من خلال تفعيل مسؤوليتها المجتمعية بمايقارب 25 ألف متطوع ، وتنفيذ أكثر من 35 ألف ساعة تطوعية، حيث بلغ عدد برامج التأهيل والتدريب المنفذة للمتطوعين مايقرب 70 برنامجاً بحوالي 30 ألف ساعة تدريبية، و 1007 فرصة تطوعية .

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