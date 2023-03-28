برد وسيول على 4 مناطق والطلاب ينتظمون بمدرستي

تواصل هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، وجازان، التي تعرضت لأمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت أجزاء من محافظات الدرب وصبيا وبيش وبعض المحافظات الجبلية، ارتفع معها منسوب المياه بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية وأدت إلى جريان عدد من الأودية، بينما شهدت نجران أيضا أمطارا من متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة وتساقط للبرد وجريان للسيول، كذلك تعرضت أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها لأمطار متوسطة، كما طرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

تقارير واردة

كانت إدارات التعليم بمناطق عسير، ونجران، والمدينة المنورة، أعلنت مساء الأحد ولليوم الثاني على التوالي، تعليقَ الدراسة الحضورية الاثنين في جميع مدارسها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، التي تحذِّر من هطول أمطار على معظم المدن والمحافظات، بينما استمرت العملية الدراسية عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

سحب رعدية

أشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب يصل إلى أكثر من 45كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

مواقع ممطرة بالمناطق

* نجران

بدر الجنوب

ثار

حبونا

خباش

يدمة

* جازان

الحرث

الداير

الريث

العارضة

العيدابي

فيفاء

هروب

* الباحة

العقيق

بلجرشي

القرى

المندق

* عسير

مدينة أبها

النماص

بلقرن

تنومة

أحد رفيدة

خميس مشيط

سراة عبيدة

ظهران الجنوب