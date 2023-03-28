إتلاف 51 طنا من الأطعمة الرمضانية في 4 أيام

حاصرت جهات حكومية «الأمانات والغذاء والدواء»، مخالفات البسطات العشوائة والمنتجات المخالفة للاشترطات الصحية في شهر رمضان، من خلال الفرق الرقابية التي نفذت عددًا من الجولات المكثفة مع بداية الشهر الكريم.

سوء التخزين

خلال الأربعة أيام الماضية، أعلنت أمانة محافظة جدة رصد 18 بسطة خلال الأيام الأولى من الشهر في إطار مكافحة البيع الجائل بمواقع متعددة، وذلك ضمن جهودها في الحملات الرقابية لمنع المخالفات والحد من الظواهر السلبية على الطرق وداخل الأحياء السكنية خلال موسم شهر رمضان المبارك.

كما أتلفت أول رمضان 40 طنًا من المواد الغذائية والوجبات الرمضانية أثناء ضبط سكن عمالة بنطاق أم السلم استغلوا موقعًا لتخزين وتحضير الوجبات والحلويات الرمضانية، وضبطت الفرق الرقابية سكن عمالة بحي «المحاميد» جرى استغلاله كمستودع لتخزين وتحضير المعجنات والحلويات الرمضانية حيث رصدت مجموعة من المخالفات تمثلت في تحضير وتجهيز المأكولات بجانب دورات المياه، وانتشار جميع أنواع الحشرات بالموقع ووجود مواد منتهية الصلاحية بالإضافة لسوء التخزين وتدني مستوى النظافة حيث جرى مصادرة واتلاف المضبوطات من المواد الغذائية الفاسدة، واتخاذ الإجراءات النظامية بالإغلاق الفوري للموقع المخالف.

أمن وسلامة

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانات في مكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء لرفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، وبما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة، ويسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.

منتجات مجهولة

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 11 طنًا من المنتجات المخالفة، خلال حملتها الرقابية على المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكًا خلال شهر رمضان والتي شملت جميع مناطق المملكة.

وأكدت «الغذاء والدواء» أن مفتشيها أجروا 719 زيارة على المستودعات ومراكز توزيع الأغذية، إضافة إلى محلات بيع التجزئة والجملة، خالفت من خلالها 69 منشأة وضبطت أكثر من 11 طنًا من المنتجات المخالفة.

وأوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات هي سوء التخزين، ووجود منتجات مجهولة المصدر، ومخالفة البطاقات التغذوية، وعدم وجود تواريخ انتهاء الصلاحية، إضافة إلى سوء تداول المنتجات الغذائية وعدم تغطية اللحوم.

ضبطيات رمضانية بجدة

2015

30 طنًا من السمبوسة الفاسدة​

2016

إتلاف 1200 كجم من السمبوسة والكنافة الفاسدة بمنزل شعبي

2018

إتلاف 7 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

2019

إتلاف 185 بسطة عشوائية وإغلاق 186 منشأة غذائية

2020

إتلاف 560 كيلو من رقائق السمبوسة

2021

إتلاف ومصادرة 65 ألف كيلو خضروات في السوق المركزي

2022

إتلاف 15 طنًا من اللحوم وعجين الكنافة

2023

إتلاف 40 طنًا من الوجبات الرمضانية