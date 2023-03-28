حادث عقبة شعار.. أخذ عينات من الجثث المتفحمة وعدد الوفيات يرتفع لـ21

ارتفع عدد ضحايا الحادث المروري الذي وقع في عقبة شعار بعسير إلى 21 حالة وفاة، فيما شرعت الجهات المختصة في صحة عسير في أخذ عينات من الجثث المتفحمة للتعرف على هويات أصحابها.

وقد نُقلت جميعها إلى ثلاجة مستشفى محايل عسير، فيما بلغت الإصابات قرابة 29 إصابة، نُقلت إلى كل من مستشفى عسير المركزي ومستشفى محايل ومستشفى أبها الخاص.

وقام محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، بتوجيه ومتابعة من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، يرافقه مدير شرطة محايل العميد مبارك القحطاني بزيارة المصابين واطمأن عليهم ، وأثنى على جهود المستشفى ، ووجه بتكثيف الرعاية الصحية للمصابين.

وانتقل بعدها لثلاجة المستشفى، والتقى فريق الطب الشرعي، الذي يبذل جهودًا كبيرة لاستكمال التعرف على الجثث، وأخذ عينات من الحمض النووي DNA بمشاركة من الأدلة الجنائية، خصوصًا أن أغلب الجثث متفحمة.