إفطار لـ 350 صائما بالمزاحمية

وذكر المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية عبدالله رشيد المبدل لـ«دوت الخليج» أنه تم تنفيذ المشروع في ثلاث مواقع بالمحافظة بمبلغ 78000 ألف ويتجاوز 210 وجبة يوميًا، مشيرًا إلى أن أبرز المواقع بحرم مستشفى المحافظة - بجوار مسجد المستشفى ويتم تقديم من 60 إلى 80 وجبة يوميًا للعاملين في المستشفى، وبعض المرافقين للمنومين، أو المراجعين في الطوارئ.
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