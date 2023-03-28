إفطار لـ 350 صائما بالمزاحمية

تنفذ الجمعية الخيرية بالمزاحمية مشروع تفطير الصائمين لـ 350 صائمًا تقريبًا لهذا العام، ويعد المشروع أحد البرامج المعتمدة من بين 49 مشروعًا ومبادرة لوحدة الإشراف الفني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وذكر المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية عبدالله رشيد المبدل لـ«دوت الخليج» أنه تم تنفيذ المشروع في ثلاث مواقع بالمحافظة بمبلغ 78000 ألف ويتجاوز 210 وجبة يوميًا، مشيرًا إلى أن أبرز المواقع بحرم مستشفى المحافظة - بجوار مسجد المستشفى ويتم تقديم من 60 إلى 80 وجبة يوميًا للعاملين في المستشفى، وبعض المرافقين للمنومين، أو المراجعين في الطوارئ.