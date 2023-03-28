مليون و200 ألف وجبة إفطار

بدأت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في أولى ليالي رمضان تنفيذ خطتها الموسمية لتقديم وجبات إفطار صائم ووجبات السحور بمكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومطار جدة، والمنافذ الحدودية البرية، ويشمل التوزيع المسجد الحرام وساحاته والمسجد النبوي، ومواقف السيارات، وطرق مرور المعتمرين والزوار.

وأبان مدير إدارة البرامج والخدمات بالجمعية علاء بن علي القباص: أن الجمعية بدأت من غرة الشهر المبارك في تنفيذ خطتها لتقديم ما يتجاوز المليون ومئتي ألف وجبة إفطار صائم وسحور في نقاط الاتصال التي تلتقي فيها الجمعية بالمعتمرين، بالشراكة والتعاون مع عدة جهات عاملة ضمن منظومة القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن بإشراف وزارة الحج والعمرة ممثلة في إدارة المسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية.