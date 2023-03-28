مليون و200 ألف وجبة إفطار

وأبان مدير إدارة البرامج والخدمات بالجمعية علاء بن علي القباص: أن الجمعية بدأت من غرة الشهر المبارك في تنفيذ خطتها لتقديم ما يتجاوز المليون ومئتي ألف وجبة إفطار صائم وسحور في نقاط الاتصال التي تلتقي فيها الجمعية بالمعتمرين، بالشراكة والتعاون مع عدة جهات عاملة ضمن منظومة القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن بإشراف وزارة الحج والعمرة ممثلة في إدارة المسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية.
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