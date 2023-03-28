السعودية اليوم / "مضامير المشاة " تجذب أهالي عرعر في شهر رمضان



عرعر 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

جذبت مضامير المشاة والمنتزهات العامة بمدينة عرعر خلال أيام شهر رمضان المبارك المواطنين والمقيمين، لممارسة

ورصدت عدسة وكالة الأنباء

// انتهى //

00:56ت م

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عرعر 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسجذبت مضامير المشاة والمنتزهات العامة بمدينة عرعر خلال أيام شهر رمضان المبارك المواطنين والمقيمين، لممارسة رياضة المشي والجري وقضاء أوقات ممتعة وسط اعتدال الأجواء، حيث استهوت هذه الرياضة المرتادين، بسبب تغير العادات اليومية المتعلقة بتناول الطعام، حيث دفع الكثيرون إلى اتّباع أنظمة وبرامج يومية لتحسين مستوى الصحة.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" عدداً من المواطنين والمقيمين الذين يمارسون رياضة المشي، حيث أكدوا أنهم يقضون أوقات ممتعة ويمارسون المشي بشكل يومي قبل الإفطار بنصف ساعة تقريباً، مشيرين إلى أن الأجواء بعرعر مناسبة للرياضة وممارستها.// انتهى //00:56ت م0018

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