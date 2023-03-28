السعودية اليوم / الدفاع المدني بالحرمين الشريفين يكثف أعمال الإشراف الوقائي لسلامة ضيوف الرحمن



الرياض 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

كثف الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة أعمال الكشف الوقائي وتسيير دوريات السلامة على دور الإيواء في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين لمراقبة جاهزية أنظمة الوقاية والحماية من الحريق خلال شهر رمضان المبارك بهدف تعزيز جانب السلامة الوقائية والتأكد من كفاءة أنظمة السلامة والحماية من الحريق وعدم وجود أي معوقات في مسالك الطوارئ.

وحرص الدفاع المدني على سلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت لتحقيق أعلى درجات السلامة ومنع وقوع الحوادث، ورفع مستوى الوعي الوقائي للعاملين فيها و لزوار الحرمين الشريفين.

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