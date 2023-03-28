السعودية اليوم / الأمن الليبي يوقف 65 مهاجرًا غير شرعي



طرابلس 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

أوقفت قوات الأمن الليبي اليوم، 65 مهاجرًا غير شرعي، يحملون جنسيات مختلفة.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية الليبية، أنه تم ضبط المهاجرين خلال تنقلهم في شاحنة داخل العاصمة باتجاه الساحل بهدف بلوغ السواحل الأوروبية, مشيرًا إلى أنه تم تسليمهم إلى الوحدات الخاصة من أجل القيام بالإجراءات القانونية في حقهم.

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23:51ت م

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