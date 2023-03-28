السعودية اليوم / أمانة حفر الباطن تطلق حملتها الصحية لشهر رمضان المبارك



حفر الباطن 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

أطلقت أمانة حفر الباطن حملتها الصحية لشهر رمضان المبارك، بمضاعفة جهودها وتكثيف أعمالها الرقابية الصحية على متاجر المواد الغذائية والمطاعم والمخابز ومحال بيع الحلويات والملاحم ومتابعة نشاطها، لضمان سلامة المعروضات والتزام الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية، وسريان الشهادات الصحية للعاملين مع توفر النظافة الشخصية لهم.

وأقرّت الأمانة خطتها الرقابية الموسمية لشهر الخير والتي تضمّنت جميع الأقسام الإشرافية والرقابية والفروع، حيث جرى تجهيز فرق عمل صباحية ومسائية للرقابة الصحية ومتابعة أعمال النظافة والخدمات والإشراف على الأسواق والساحات المخصصة والمتابعة في تلك المواقع بشكل مباشر ودائم، للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وتكثيف عمليات النظافة العامة بالأسواق والمرافق التي يزداد بها الارتياد خلال شهر رمضان المبارك لتعزيز الامتثال بالاشتراطات الصحية ورصد المخالفات وتطبيق اللائحة الجزائية بحق المخالفين، بالإضافة لتكثيف عمليات الرقابة على المسطحات الخضراء والمتنزهات والحدائق لتوفير سبل الراحة والإمكانيات والخدمات للمواطنين والمقيمين .

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات على الرقم الموحد للبلاغات 940، وسوف يتم العمل على إنهاء ملاحظاتهم والعمل عليها، مؤكداً أن هذه الجهود المكثفة تأتي استمراراً لعمل المختصين وللعمل به خلال شهر رمضان المبارك، تماشياً مع الخطة الإستراتيجية للأمانة.

// انتهى //

22:58ت م

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