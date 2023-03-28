السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل أمين منطقة الحدود الشمالية المعين حديثاً



عرعر 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم، أمين منطقة الحدود الشمالية المعين حديثاً فواز بن صالح المطيري.

وهنأ سموه المطيري بمناسبة تعيينه أميناً للمنطقة, متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله.

وجرى خلال الاستقلال بحث ومتابعة عدداً من الموضوعات والخدمات البلدية والتنموية بأمانة المنطقة والبلديات التابعه لها.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد على ضرورة مضاعفة الجهود في أمانة المنطقة بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات ذات الصلة لخدمة المواطن، و بذل المزيد من الجهود والخطط القائمة على التشخيص الدقيق المستند لمنهجيات التحليل الحديثة وذلك لرفع درجتَي الفاعلية والكفاءة.

من جانبه أعرب أمين منطقة الحدود الشمالية عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله تعالى للجميع العون والسداد لخدمة أهالي المنطقة.

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22:41ت م

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