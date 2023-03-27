شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ضد بوليفيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من محبي الكرة العربية والسعودية من معرفة ماهو موعد مباراة السعودية وبوليفيا الودية والقنوات الناقلة لها والتي ينتظرها عشاق الكرة السعودية.

موعد مباراة السعودية وبوليفيا

وتقرر إقامة مباراة منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد بوليفيا اليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس الجارى في إطار المباراة الودية التي ستقام على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق مباراة السعودية وبوليفيا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

ويسعى المنتخب السعودي من تحقيق الفوز على حساب منتخب بوليفيا في المباراة التي يرغب فيها هيرفي رينارد بتجربة أكثر من لاعب جديد في هذه المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبوليفيا

وتنقل فعاليات مباراة السعودية وبوليفيا عبر قناة SSC HD1 الناقل الوحيد لمباريات المنتخب السعودي.