شكرا لقرائتكم خبر عن قرار رسمي من لاعبو السعودية قبل مواجهة بوليفيا وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن لاعبو المنتخب السعودي عن مبادرة إنسانية على هامش المباراة الودية المقبلة للأخضر ضد بوليفيا، المحدد موعدها يوم الثلاثاء المقبل.

وكتب الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر مساء الأحد: "دعما لمبادرة سمو وزير الرياضة بتخصيص دخل المباراتين الوديتين للمنتخب الوطني لعائلتي اللاعبين يوسف السالم وسالم مروان رحمهما الله، تكفل نجوم الأخضر بشراء 10 آلاف تذكرة للمباراة المقبلة ضد منتخب بوليفيا وتوزيعها على الجماهير".

وكان لاعبو المنتخب السعودي قد بادروا بالفعل نفسه في مباراة الأخضر مع فنزويلا التي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد، يوم الجمعة الماضي.

وسينهي منتخب السعودية بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد معسكر جدة يوم الثلاثاء المقبل، عقب لقاء بوليفيا.

ولم يحقق الأخضر أي فوز في مبارياته الثلاث الماضية رسميا ووديا، على التوالي، ويسعى لكسر هذا الرقم أمام بوليفيا.