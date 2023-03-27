شكرا لقرائتكم خبر عن قرار رسمي من لجنة المنشطات تجاه فهد المولد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت لجنة الرقابة على المنشطات في بيان رسمي، اليوم الأحد، الوصول لتسوية والإبقاء على عقوبة فهد المولد لاعب فريق الشباب والمنتخب السعودي بالإيقاف لمدة 18 شهرا تنتهي في 20 أغسطس المقبل.

وجاء ذلك القرار بعد عمل تسوية وسحب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA، الاستئناف المقدم من قبلها أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وبذلك ينتهي موسم فهد المولد رفقة الفريق الشبابي، على أن تكون عودته في 20 أغسطس المقبل بالموسم الرياضي الجديد.

وشارك فهد المولد، في 11 مباراة بدوري روشن السعودي للمحترفين رفقة الشباب هذا الموسم ومرر تمريرة حاسمة واحدة، بالإضافة لمشاركته في مباراتين بدوري أبطال آسيا 2022.

وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي أصدر في أغسطس الماضي قرارًا بتخفيف عقوبة المولد، الموقعة عليه من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، الصادرة بحقه في مايو الماضي، بالإيقاف 18 شهرًا بعد ثبوت تناوله مواد محظورة.

