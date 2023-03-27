شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد ثلاثي السعودية من معسكر جدة بقرار رينارد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استبعد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، الثلاثي "حسان التمبكتي، عبد الرحمن العبود ورياض شراحيلي" من معسكر الأخضر في جدة بداعي الإصابة.

وكان رينارد قد استدعى أمس السبت فواز الصقور ظهير أيمن الشباب، علما بأنه استبعد في وقت سابق الثنائي "سامي النجعي ونواف العقيدي" بسبب الإصابة.

واستأنف المنتخب السعودي تدريباته مساء الأحد، بعد الراحة التي منحها رينارد للاعبين أمس، كما قرر أن يكون تدريب الغد مغلقا أمام وسائل الإعلام.

وكان الأخضر السعودي قد هزم الجمعة الماضي، من نظيره الفنزويلي بهدفين مقابل هدف وحيد، في الودية الأولى ضمن المعسكر.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض مباراته الودية الثانية، في معسكر جدة، ضد بوليفيا، يوم الثلاثاء المقبل، استعدادًا للمرحلة المقبلة.

ويعد هذا المعسكر هو الأول للأخضر بعد مشاركته في مونديال قطر 2022، الذي ودعه من دور المجموعات، حيث حقق فوزا تاريخيا على الأرجنتين، بينما هزم من بولندا والمكسيك.